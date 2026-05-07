“Obras, inversión y mina”, para generar empleo

A.Quintero | Atraer inversión extranjera, reactivar proyectos de infraestructura, reactivar la actividad minera y fortalecer sectores como el turismo, logística y construcción, son algunas de las medidas necesarias para generar empleo en el país, aseguraron empresarios y economistas.

Ashok Nandwani, vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), afirmó que en el país existen plazas de empleo, especialmente en sectores como la logística. “Es un mercado con alta demanda en Panamá y hace falta más personal en ese ramo”. Agregó que “el turismo también está creciendo y, con los nuevos puertos que vienen, esperamos que se generen más empleos”.

En tanto, Alberto López, expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), señaló que “el país enfrenta una realidad preocupante, reportando una tasa de desempleo que ronda 10.4%, y más preocupante aún, informalidad que supera el 49% de la fuerza laboral”.

López agregó que para mitigar esta problemática es necesario “impulsar sectores intensivos en empleo como la minería, además de fortalecer la logística, la agroindustria, el turismo y las obras públicas y privadas”.

Mientras, el consultor laboral, René Quevedo, detalló que “la tasa de desempleo actual se ubica en 10.4%, es la tasa más alta en 20 años”. Añadió que, “es imperativo estimular la inversión en el interior del país e inyectarle liquidez a sectores como agricultura, comercio, construcción, turismo y atraer inversión extranjera, que generan una importante cantidad de plazas laborales”.

Por su parte, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, comentó que “estamos trabajando y presentando un demo del proyecto de ley de pasantías para brindar oportunidades de empleo”.

Además, “vienen más proyectos como Mujer que Trabaja, Panamá que Avanza, entre otras opciones que tenemos dentro del Ministerio de Trabajo, pero por supuesto en conjunto con la empresa privada para la empleabilidad”.

Muñoz concluyó que “Panamá Oeste, Panamá Centro y Darién están entre las provincias que han registrado un aumento de contrataciones”.