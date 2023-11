Obras paralizadas por falta de materiales

Las protestas y cierres de calle impiden que insumos y materiales sean trasladados a los proyectos en construcción, situación que mantiene paralizada el desarrollo de la actividad, explicaron líderes del sector.

El presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), Carlos Allen, indicó que “las construcciones han tenido merma en el personal que no va a laborar. A este personal no se le pagan los salarios, sin embargo los que van a laborar estamos obligados a pagárselos pero no hay manera de meter insumos en las obras”.

Allen dijo que para finales 2023 estimaban que llegarían a los niveles de crecimiento prepandemia, pero “definitivamente con esta crisis hay una merma importante en la industria” por lo que consideran será complicado lograr las proyecciones. El presidente de la CAPAC, afirmó que “el sector construcción tiene un 10% del Producto Interno Bruto (PIB) y diariamente puede estar generando 25 a 30 millones de balboas”.

Por su parte, Elisa Suárez, directora ejecutiva de CONVIVIENDA, comentó que en el sector inmobiliario las ventas se han caído entre un 65% a 70%.

Suárez dijo que “estamos totalmente parados, las empresas están trabajando pero sin que pueda hacerse nada, porque no nos llegan insumos no nos llegan las visitas a los proyectos que se tenían pensado vender. La situación es caótica en un sector que genera muchos empleos, ya hay empresas que no van a volver a abrir”.