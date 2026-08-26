Ofertarán más de 300 proyectos en la EXPO CAPAC 2026

Más de 300 proyectos de vivienda se ofertarán en la 39.ª edición de EXPO CAPAC 2026, que se realizará del 24 al 27 de septiembre en el Panama Convention Center.

La oferta contempla casas y apartamentos en sectores céntricos de la ciudad de Panamá, desarrollos en Panamá Oeste y Panamá Este, así como proyectos de campo, playa y residencias vacacionales.

Durante la feria, 10 bancos realizarán procesos de precalificación y aprobación de créditos hipotecarios y se brindará información sobre el régimen de interés preferencial. Promotoras y empresas participantes ofrecerán promociones, descuentos y condiciones especiales válidas únicamente durante los cuatro días del evento.

El encuentro reunirá a más de 300 expositores de toda la cadena de valor de la construcción: contratistas, arquitectos, ingenieros, fabricantes, distribuidores, entidades financieras, instituciones públicas, inversionistas, desarrolladores, profesionales y estudiantes. Entre sus principales novedades estarán los CAPAC Hubs, espacios para conectar empresas.