$!Ola de calor eleva el consumo eléctrico

La intensa ola de calor provocada por el fenómeno de El Niño ha elevado la demanda eléctrica nacional a niveles cercanos a los 2,000 megavatios en el Sistema Interconectado Nacional, por lo que el consumo energético podría incrementarse entre un 5% y un 10% en los próximos meses, aseguraron empresarios y economistas.

Carlos Iglesias, de la Dirección de Electricidad de la Secretaría de Energía, explicó que “la demanda del Sistema Interconectado Nacional se acerca nuevamente a los 2,000 megavatios, niveles similares a los registrados durante el fenómeno de El Niño en 2023”.

Iglesias explicó en el noticiero de TVN que, “entre enero y abril de este año, la demanda eléctrica alcanzó aproximadamente los 1,980 megavatios y mantiene una tendencia al alza debido a los constantes golpes de calor”.

Asimismo, resaltó que “una de las principales prácticas que incrementan el gasto energético es colocar el aire acondicionado en temperaturas demasiado bajas, entre 16 y 18 grados”. Además, agregó que “por cada grado menos, el consumo eléctrico puede aumentar entre un 5% y un 10%”.

En tanto, Giovanni Fletcher, presidente del Instituto Panameño del Consumidor, dijo que “el aumento de las temperaturas y la humedad ha provocado un mayor uso de sistemas de refrigeración en los hogares, lo que tiene una incidencia directa e inmediata en el costo de la factura eléctrica y en los bolsillos de las personas”.

Por su parte, el economista Patricio Mosquera comentó que “los datos muestran una señal de aumento en el consumo eléctrico residencial, aunque todavía con un matiz leve”.

Mosquera añadió que “existe una alta probabilidad de desarrollo de condiciones asociadas a El Niño, lo que podría reforzar episodios de temperaturas superiores a lo normal. Ese mayor uso de equipos eléctricos eleva el consumo en kW y puede reflejarse directamente en el recibo”.