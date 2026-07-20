Pablo de la Guardia asume la gerencia general del Panama Convention Center

El Panama Convention Center y la empresa administradora Legends Global anunciaron el nombramiento de Pablo de la Guardia como nuevo gerente general del recinto, cargo desde el cual estará al frente de la operación y la estrategia para fortalecer la actividad de congresos, convenciones y eventos internacionales.

De la Guardia cuenta con más de 20 años de experiencia en asuntos gubernamentales, alianzas estratégicas y desarrollo de negocios. Gran parte de su trayectoria la desarrolló en Copa Airlines, donde ocupó diversos cargos de liderazgo en Panamá y otros países de América Latina.

Como gerente general, será responsable de la administración integral del Panama Convention Center, incluyendo la operación del recinto, la supervisión de los servicios para clientes y eventos, el desempeño comercial y financiero, así como la dirección del equipo de trabajo.

Entre sus funciones también estará coordinar con entidades gubernamentales, organizaciones vinculadas al turismo y al desarrollo económico, así como con clientes corporativos y asociaciones, con el propósito de impulsar el calendario de eventos y fortalecer la presencia del recinto en el mercado regional.

La administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, señaló que el centro de convenciones representa un activo para la economía nacional por su aporte al turismo de reuniones y la generación de empleo.

Por su parte, el presidente de recintos y contenido para Norteamérica de Legends Global, Josh Kritzler, indicó que la experiencia de De la Guardia en asuntos gubernamentales y su conocimiento del entorno empresarial panameño fueron factores determinantes para su designación.

Antes de asumir este cargo, De la Guardia se desempeñó como director senior de Asuntos Gubernamentales de Copa Airlines, donde lideró la gestión de relaciones con autoridades y reguladores en Panamá y más de 30 países de América Latina.

También fue director de Alianzas Estratégicas de la aerolínea, posición desde la cual gestionó las relaciones con Star Alliance, además de desempeñarse como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el ámbito nacional, integró el Gabinete Logístico de Panamá como representante del sector privado entre 2015 y 2019 y presidió la Asociación de Líneas Aéreas de Panamá (ALAP) entre 2019 y 2022.