Panamá, al frente de la Red Interamericana de Catastro

ML | Panamá ha sido elegida, por primera vez, para presidir la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad (RICRP), la plataforma hemisférica clave para la administración territorial.

Esta designación, obtenida durante la XI Conferencia Anual de la Red en Lima, Perú, no solo es un reconocimiento directo al liderazgo ejercido por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) y el Registro Público de Panamá, sino que también posiciona al país como un referente técnico en la región.

La delegación panameña, liderada por Andrés Pagés Chanis, administrador de la ANATI, y Nairobia Escrucería, directora del Registro Público, consolidó esta confianza tras destacar sus avances en catastro multifinalitario, digitalización de procesos y estrategias de regularización masiva de tierras. Este hito no viene solo. Además de asumir la presidencia para el próximo periodo, Panamá fue ratificado como sede oficial de la Convención Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad del año 2026.