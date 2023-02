Panamá asegura que continúa avanzando en el cumplimiento del Plan de Acción con GAFI

Este viernes, 24 de febrero, Panamá reiteró el compromiso que mantiene “al más alto nivel, de seguir fortaleciendo su sistema ALA/CFT, y culminar con el plan de acción de país, a fin de solicitar la visita In Situ.

Resaltan que Panamá ha cumplido con 13 de las 15 acciones establecidas por el GAFI.

A través de un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mencionaron que “durante la última reunión del Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Panamá obtuvo un alza de calificación de su plan de acción, y con éste, el país avanza a Largamente Cumplidas con 13 acciones de las 15 que fueron establecidas por el Organismo, en junio del 2019”.

De las dos acciones que actualmente se mantienen calificadas como parcialmente cumplidas, se presentaron avances significativos, por lo cual el Grupo conjunto de las Américas del ICRG del GAFI, concluyó que, “a pesar de los desafíos técnicos que Panamá ha enfrentado para poblar el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF), se reconocen los esfuerzos que el país está haciendo para implementarlo rápidamente”. De igual forma, dicho grupo, reconoce que “Panamá demostró que está utilizando todos los mecanismos y facultades existentes para incrementar el registro, incluso antes de los plazos previstos”, señalaron del MEF.

Asimismo, el Grupo conjunto de las Américas, reconoció los avances que ha dado Panamá en cuanto a la obtención de información por parte de las autoridades competentes, recomendando continuar poblando el registro y así asegurarse el acceso oportuno de dichas autoridades.

Por tanto, el reto a cumplir por Panamá para culminar el plan de acción es incrementar la carga de información de personas jurídicas en el RUBF, así como garantizar que las autoridades competentes tengan acceso oportuno a la información de beneficiarios finales, agrega el comunicado.

La acción que comprendía las investigaciones de blanqueo de capitales que tienen delitos fiscales extranjeros como precedente, fue calificada luego del cara a cara del mes de enero, como largamente cumplida, avanzando de esta manera de forma positiva con el cumplimiento del plan de acción. Al respecto, el Grupo conjunto de las Américas ha indicado que “Panamá demostró que tiene la habilidad para investigar y perseguir el blanqueo de capitales que tiene delitos fiscales extranjeros como precedente. El país fortaleció sus capacidades legales e institucionales a través de una Fiscalía Especializada en investigaciones de Lavado de Dinero para delitos fiscales cometidos en el extranjero. Además, dio inicio a 10 investigaciones de posibles delitos fiscales extranjeros y ha obtenido 2 condenas y decomisos por este tipo de delito”.

Finalizada la Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Isabel Vecchio, secretaria técnica de la CNBC ha indicado que “nos mantenemos firmes en el cumplimiento de nuestro plan de acción y continuamos avanzando”, menciona el MEF.

Durante la plenaria, se reconoció al país su capacidad para investigar y procesar el Blanqueo de Capitales teniendo la evasión fiscal como delito precedente, lo que representa un importante progreso.

“Continuaremos trabajando enfocados en las dos acciones restantes con la finalidad de concluir nuestras acciones prontamente”.

En ese sentido, la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), realizó en el año 2022, 3,064 supervisiones in situ, lo que representó el 100% de ejecución de su plan de supervisión anual y de las cuales 2,526 fueron dirigidas al sector de abogados / agentes residentes. De igual forma, realizaron 152 supervisiones in situ de las cuales 90 fueron al sector de abogados / agentes residentes.