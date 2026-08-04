Panamá avanza en la modernización del comercio con el Plan de Facilitación del Comercio 2025-2030

Panamá presentó el Plan de Facilitación del Comercio 2025-2030 durante la segunda reunión del Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC), una iniciativa orientada a modernizar los procesos de importación y exportación del país.

El encuentro contó con la participación del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, quien destacó la importancia de agilizar los trámites comerciales para apoyar a los sectores productivos, especialmente a los pequeños productores.

El plan, liderado por el Ministerio de Comercio e Industrias, busca fortalecer la competitividad del país mediante la digitalización de procesos, la integración regional y la simplificación de operaciones para empresas de todos los tamaños.

El CNFC reúne a instituciones públicas vinculadas a la cadena logística y al sector privado para impulsar soluciones que permitan una mayor eficiencia en el comercio exterior.

En la reunión también participaron autoridades gubernamentales, representantes de gremios de productores y agroexportadores.