Economía

Panamá avanza en proceso de acercamiento con la OCDE

Panamá avanza en proceso de acercamiento con la OCDE
ML | La viceministra Eida Gabriela Sáiz.
Redacción Metro Libre
05 de septiembre de 2026

Con el propósito de afrontar los nuevos desafíos globales, Panamá avanza en el proceso de acercamiento con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), informó la viceministra de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Eida Gabriela Sáiz.

La funcionaria destacó que se trata de un proceso que podría tomar varios años y responde a las prioridades definidas por el propio país. Se contempla su estructuración mediante un memorándum de entendimiento y un plan de acción alineados con las necesidades nacionales.

Sáiz ofreció estas declaraciones durante su participación en el panel “Rutas hacia el acercamiento de Panamá a la OCDE: variables, beneficios, retos y oportunidades”, en el marco de la XI Cumbre Financiera Internacional organizada por la Asociación Bancaria de Panamá.

La viceministra señaló que Panamá parte de una posición favorable gracias a sus ventajas competitivas: su ubicación geográfica, el Canal de Panamá, su conectividad y sus plataformas logística y financiera.

No obstante, advirtió que el contexto internacional exige avanzar en áreas estratégicas. Entre las prioridades mencionó la inversión, el sistema educativo, el desarrollo de competencias, la integridad pública, la gobernanza y el medio ambiente.

En materia educativa, Sáiz resaltó la importancia de instrumentos internacionales como PISA y PIAAC. Explicó que estas herramientas permiten identificar brechas y evaluar los avances frente a las competencias que demandarán las nuevas dinámicas económicas y laborales.

La viceministra enfatizó que el acercamiento a la OCDE debe entenderse como una oportunidad para conocer, analizar y aprovechar experiencias y buenas prácticas internacionales que puedan ser adaptadas a la realidad nacional, más allá de la discusión sobre una eventual adhesión al organismo.

“Este proceso debe partir de nuestras propias prioridades y necesidades, utilizando el conocimiento y las experiencias internacionales como herramientas para fortalecer las capacidades del país”, destacó Sáiz.

Con este acercamiento, Panamá busca contar con referencias técnicas internacionales que le permitan tomar mejores decisiones y mantener su competitividad en la economía global.

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