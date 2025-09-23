Panamá Black Weekend 2025 será del 3 al 5 de octubre

Del 3 al 5 de octubre, Panamá volverá a convertirse en el epicentro del turismo de compras con la celebración del Panamá Black Weekend 2025, que ofrecerá descuentos de hasta el 70% en 16 centros comerciales a nivel nacional.

Este evento, que se ha consolidado como uno de los principales impulsores del consumo y el turismo, atrae cada año a miles de compradores. Además de aprovechar las ofertas, los visitantes dinamizan sectores estratégicos como el hotelería, la gastronomía y el transporte, generando un impacto positivo en la economía local, indicaron organizadores de la actividad.

La presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM), Bonny Sánchez, señaló que “el Panamá Black Weekend es mucho más que un fin de semana de descuentos. Representa confianza en Panamá, fortalece al comercio formal y posiciona al país como el principal destino de turismo de compras en la región”.

Por su parte, Nadkyi Duque, vicepresidenta de APACECOM, indicó que “el promedio histórico (de ventas) ha sido entre 87 millones de dólares, por lo que se espera sobrepasar esa cifra en un 10%”. Asimismo, adelantó que “se contará con la presencia de visitantes de más de 18 países, turistas que viajan principalmente para aprovechar las promociones del Black Weekend”.