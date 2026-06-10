Panamá busca posicionarse como hub regional para empresas de Suecia

Con el objetivo de promover a Panamá como centro de conexión y hub regional para las compañías suecas interesadas en expandir sus operaciones en América Latina y el Caribe, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, se reunió en Estocolmo con altos ejecutivos de Business Sweden.

El encuentro contó con la participación de representantes de importantes corporaciones y entidades gubernamentales que evalúan las ventajas competitivas de la plataforma panameña para sus operaciones regionales. Entre ellas destacan: Tetra Pak, especializada en procesamiento y envasado de alimentos; Ericsson, líder en telecomunicaciones y redes; Sea Technology, dedicada a servicios marítimos; SKF Group, fabricante de rodamientos y sistemas de lubricación; Elekta, firma de tecnología médica enfocada en tratamientos contra el cáncer; Volvo Buses, referente en soluciones de transporte público sostenible; el National Board of Trade (Dirección General de Comercio de Suecia); y EKN (Agencia Sueca de Crédito a la Exportación).

Durante la sesión, el canciller Martínez-Acha Vásquez destacó las fortalezas de Panamá como centro logístico, financiero y de conectividad global, así como las ventajas estratégicas que ofrece el país para la inversión, la innovación y el desarrollo de nuevos negocios.

Business Sweden es la organización oficial encargada de impulsar la internacionalización de las empresas suecas y de atraer la inversión extranjera al país nórdico. La entidad trabaja en estrecha colaboración con el sector empresarial para identificar oportunidades de expansión en mercados estratégicos alrededor del mundo.