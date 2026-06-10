Economía

Panamá busca posicionarse como hub regional para empresas de Suecia

Panamá busca posicionarse como hub regional para empresas de Suecia
Redacción Web
10 de junio de 2026

Con el objetivo de promover a Panamá como centro de conexión y hub regional para las compañías suecas interesadas en expandir sus operaciones en América Latina y el Caribe, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, se reunió en Estocolmo con altos ejecutivos de Business Sweden.

El encuentro contó con la participación de representantes de importantes corporaciones y entidades gubernamentales que evalúan las ventajas competitivas de la plataforma panameña para sus operaciones regionales. Entre ellas destacan: Tetra Pak, especializada en procesamiento y envasado de alimentos; Ericsson, líder en telecomunicaciones y redes; Sea Technology, dedicada a servicios marítimos; SKF Group, fabricante de rodamientos y sistemas de lubricación; Elekta, firma de tecnología médica enfocada en tratamientos contra el cáncer; Volvo Buses, referente en soluciones de transporte público sostenible; el National Board of Trade (Dirección General de Comercio de Suecia); y EKN (Agencia Sueca de Crédito a la Exportación).

Durante la sesión, el canciller Martínez-Acha Vásquez destacó las fortalezas de Panamá como centro logístico, financiero y de conectividad global, así como las ventajas estratégicas que ofrece el país para la inversión, la innovación y el desarrollo de nuevos negocios.

Business Sweden es la organización oficial encargada de impulsar la internacionalización de las empresas suecas y de atraer la inversión extranjera al país nórdico. La entidad trabaja en estrecha colaboración con el sector empresarial para identificar oportunidades de expansión en mercados estratégicos alrededor del mundo.

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