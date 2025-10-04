Panamá celebra elección de Takaichi Sanae como líder del Partido Liberal Democrático en Japón

La Cancillería de Panamá expresó su reconocimiento a Takaichi Sanae por su elección como líder del Partido Liberal Democrático del Japón y su próxima designación como Primera Ministra, calificando este acontecimiento como 'un momento histórico y motivo de orgullo para todas las mujeres japonesas'.En un comunicado oficial, la institución destacó que 'su ascenso al más alto cargo político de la nación simboliza la perseverancia, la preparación y la convicción de que el liderazgo femenino puede guiar a un país con visión, sensibilidad y fortaleza'.La Cancillería también resaltó la trayectoria de Takaichi Sanae: 'Su capacidad, determinación y valentía para abrirse paso en un entorno tradicionalmente dominado por hombres representan una poderosa inspiración para las generaciones presentes y futuras. Ella demuestra que, con esfuerzo, convicción y compromiso con la patria, es posible superar todas las barreras'.Asimismo, Panamá deseó éxito a la primera ministra designada en su nuevo rol: 'Que la Primera Ministra designada Takaichi Sanae encuentre en esta nueva etapa la sabiduría y la fortaleza para gobernar con justicia, serenidad y propósito. Que su valentía continúe inspirando a las mujeres y al pueblo del Japón y del mundo, y que su liderazgo abra un nuevo capítulo de renovación, esperanza y equilibrio en la historia de su nación, así como de continuada amistad y cooperación con Panamá'.El comunicado concluye con un mensaje de reconocimiento y buenos deseos: 'Nuestros mejores deseos y éxitos para la primera mujer en alcanzar tan alto honor'.