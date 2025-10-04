Panamá celebra elección de Takaichi Sanae como líder del Partido Liberal Democrático en Japón

La Cancillería de Panamá expresó su reconocimiento a Takaichi Sanae por su elección como líder del Partido Liberal Democrático del Japón y su próxima designación como Primera Ministra, calificando este acontecimiento como “un momento histórico y motivo de orgullo para todas las mujeres japonesas”.

En un comunicado oficial, la institución destacó que “su ascenso al más alto cargo político de la nación simboliza la perseverancia, la preparación y la convicción de que el liderazgo femenino puede guiar a un país con visión, sensibilidad y fortaleza”.

La Cancillería también resaltó la trayectoria de Takaichi Sanae: “Su capacidad, determinación y valentía para abrirse paso en un entorno tradicionalmente dominado por hombres representan una poderosa inspiración para las generaciones presentes y futuras. Ella demuestra que, con esfuerzo, convicción y compromiso con la patria, es posible superar todas las barreras”.

Asimismo, Panamá deseó éxito a la primera ministra designada en su nuevo rol: “Que la Primera Ministra designada Takaichi Sanae encuentre en esta nueva etapa la sabiduría y la fortaleza para gobernar con justicia, serenidad y propósito. Que su valentía continúe inspirando a las mujeres y al pueblo del Japón y del mundo, y que su liderazgo abra un nuevo capítulo de renovación, esperanza y equilibrio en la historia de su nación, así como de continuada amistad y cooperación con Panamá”.

El comunicado concluye con un mensaje de reconocimiento y buenos deseos: “Nuestros mejores deseos y éxitos para la primera mujer en alcanzar tan alto honor”.