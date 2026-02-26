Panamá coordina reunión con Costa Rica para el desarrollo de Paso Canoas

El presidente José Raúl Mulino anunció que coordina una reunión diplomática con autoridades de Costa Rica para poner orden en Paso Canoas.'Paso Canoas sigue siendo un problema bilateral... No puede seguir siendo un obstáculo para el desarrollo', expresó este jueves el mandatario y adelantó que está coordinando un encuentro con el presidente saliente y la electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, para buscar soluciones conjuntas ante el estado actual y procesos burocráticos del área fronteriza.'No puede seguir siendo Paso Canoas un obstáculo para el desarrollo. Tiene que ser algo más grande porque hay interés de la región centroamericana de trabajar más con nosotros', añadió Mulino.