Panamá explora con Indonesia nuevas tecnologías para una producción de arroz más sostenible

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), informó que a través de la Dirección Nacional de Agroindustrias, recibió la visita del Embajador de la República de Indonesia en Panamá, Hendra Halim, al Centro Agroindustrial La Montuna, ubicado en Divisa, provincia de Herrera, como parte de una jornada de intercambio de experiencias sobre producción, innovación y sostenibilidad en el sector arrocero.

Mediante una nota de prensa la entidad indicó que la agenda inició con una visita de campo a una finca de arroz ubicada en el distrito de Santa María, donde la delegación conoció las condiciones de producción del cultivo en Panamá, así como las prácticas utilizadas por los productores en las distintas etapas, desde la siembra hasta el manejo del cultivo.

Durante el recorrido se compartieron experiencias sobre las prácticas agrícolas empleadas en el país y se abordaron aspectos relacionados con la producción de arroz bajo las Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMA), iniciativa orientada a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al cultivo y promover sistemas productivos más sostenibles.

Posteriormente, la delegación se trasladó al Centro Agroindustrial La Montuna, donde realizó un recorrido por las instalaciones y conoció los equipos destinados al procesamiento de arroz producido bajo condiciones NAMA. Esta infraestructura contribuye al fortalecimiento de las capacidades nacionales para el manejo y procesamiento del rubro, mediante la incorporación de tecnologías orientadas a una producción más sostenible.

De acuerdo al MIDA como parte de la jornada, en el salón de conferencias del Centro Agroindustrial La Montuna se desarrolló una presentación técnica a cargo de representantes del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), quienes explicaron los avances y las herramientas utilizadas en Panamá para el manejo del arroz bajo condiciones NAMA.

Durante la exposición se abordó el uso de tecnologías de agricultura de precisión, información obtenida mediante monitoreo satelital y sistemas digitales de trazabilidad basados en blockchain, herramientas que permiten generar información para apoyar la toma de decisiones y dar seguimiento al comportamiento de los cultivos. El MIDA ha señalado que estas tecnologías forman parte del proyecto Blockchain y Precisión: Innovando junto a los productores de la cadena de arroz en Panamá.

La actividad contó con la participación de autoridades y representantes del sector agropecuario nacional, entre ellos el director nacional de Agroindustrias, Rodrigo Morán, Anayansi Pérez, de la Dirección de Desarrollo Rural, Karen González, presidenta de ANPPAC, representantes del IICA, además de productoras y otros actores vinculados a la cadena de arroz.

El encuentro permitió generar un espacio de intercambio técnico y de experiencias entre Panamá e Indonesia, dos países con una importante actividad arrocera, y resaltó el interés común por fortalecer la productividad, incorporar innovación tecnológica y avanzar hacia sistemas de producción más sostenibles y resilientes.