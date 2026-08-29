Panamá expresa sus condolencias por el fallecimiento del rey Harald V de Noruega

El Gobierno de Panamá expresó sus condolencias a la Familia Real, al Gobierno y al pueblo de Noruega tras el fallecimiento del rey Harald V, mediante un mensaje firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.

El canciller destacó los 35 años de reinado de Harald V y señaló que durante ese periodo fue una figura de importancia para Noruega por su cercanía con la población, su vocación de servicio y su compromiso con los valores democráticos, la unidad nacional y la modernización de la institución monárquica.

Según el mensaje, el monarca será recordado como una figura “profundamente querida y respetada” por su papel durante momentos de dificultad para Noruega y por representar la identidad y los valores del pueblo noruego.

Martínez-Acha también resaltó los vínculos históricos de amistad y cooperación entre Panamá y Noruega y manifestó la solidaridad del Gobierno panameño con el pueblo noruego durante el duelo nacional.

En el comunicado, Martínez-Acha señaló que las condolencias se expresan en nombre del Gobierno panameño, del presidente José Raúl Mulino Quintero y del pueblo de Panamá.