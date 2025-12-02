Panamá firma acuerdos multilaterales sobre intercambio de información tributaria

Autoridades de Panamá firmaron dos acuerdos multilaterales para el intercambio automático de información tributaria en el marco de la 18ª Reunión Plenaria del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, informaron del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Las alianzas firmadas tratan de un: Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes sobre el Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF MCAA, por sus siglas en inglés) y la Adenda al Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes sobre el Estándar Común de Reporte (Addendum CRS MCAA, por sus siglas en inglés).

En representación de la República de Panamá, la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, participó en la ceremonia de firma ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reafirmando el compromiso del país con la modernización de su marco de transparencia fiscal y con la plena incorporación de las nuevas normas globales sobre criptoactivos y el estándar común de reporte.

De acuerdo con un comunicado del MEF, “estos instrumentos permitirán a la administración tributaria panameña recibir y compartir información relevante sobre criptoactivos como sobre cuentas financieras tradicionales con múltiples jurisdicciones, mitigando riesgos de evasión y uso indebido de estructuras financieras y digitales para erosionar las bases imponibles”.

La firma conjunta del CARF MCAA y del Addendum CRS MCAA coloca a Panamá en sintonía con un grupo creciente de jurisdicciones que se preparan para iniciar intercambios automáticos bajo estos marcos actualizados en los plazos acordados internacionalmente, complementando la implementación previa del CRS y otros instrumentos de cooperación.