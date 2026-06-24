$!Panamá fortalece sus relaciones internacionales durante la Asamblea General de la OEA

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, sostuvo reuniones con representantes de España, Estados Unidos, Honduras, Italia y Lituania en el marco de las actividades de alto nivel asociadas a la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En el encuentro con Ana Rosa Quintana-Lovett, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se abordó la situación migratoria en Darién y la importancia de mantener la coordinación trilateral con Colombia para atender los desafíos regionales, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, Panamá reiteró su interés en continuar fortaleciendo el diálogo bilateral en materia de seguridad, migración y estabilidad hemisférica.

Durante su cita con la subsecretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, Pamela Handal Rivera, el vicecanciller coincidió en la relevancia de relanzar la relación bilateral y estrechar los lazos en áreas estratégicas.

Panamá entregó a la representante hondureña la propuesta de agenda para la tercera edición del Mecanismo de Consultas Bilaterales, que se celebrará en territorio istmeño, e impulsó la realización de un foro empresarial para promover nuevas inversiones y negocios. De igual forma, se evaluaron oportunidades conjuntas en salud, seguridad, ciencia, tecnología e innovación, así como el fortalecimiento de la agenda regional en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Posteriormente, Hoyos conversó con Massimo Dell’Utri, subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia.

En esta sesión se destacó el interés italiano en robustecer la cooperación jurídica, científica y de protección de inversiones, además de plantear la posibilidad de que Panamá sea sede de la próxima Conferencia Italia-América Latina y el Caribe.

Las autoridades dialogaron también sobre el valor estratégico del proyecto de interconexión eléctrica Panamá-Colombia, considerado una iniciativa clave para la integración energética, la transición hacia fuentes renovables y el desarrollo regional.

Con España, representada por la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo Jordán, se repasó el sólido estado de los vínculos bilaterales.

La delegación española felicitó a Panamá por la organización de las actividades de alto nivel y destacó su liderazgo regional, así como el impacto positivo que genera el turismo de eventos para la economía nacional.

Ambas partes avanzaron en los preparativos para la firma del Tratado de Amistad entre Panamá y España, además de intercambiar opiniones sobre la coyuntura regional, la interconexión eléctrica y la crisis migratoria en Darién.

La jornada concluyó con la reunión entre el vicecanciller Hoyos y la viceministra de Asuntos Exteriores de Lituania, Audra Plepyté.

Durante el diálogo, ambas autoridades exploraron vías para ampliar el intercambio económico, comercial y multilateral. Panamá destacó su posición geográfica, conectividad y vocación de diálogo como una puerta de entrada para Lituania y la Unión Europea hacia América Latina.

Por su parte, Lituania expresó su interés en profundizar los nexos, agradeció el respaldo panameño a Ucrania y detalló las oportunidades de cooperación de cara a su Presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el primer semestre de 2027.

Asimismo, Panamá extendió una invitación para que el país báltico evalúe adherirse al Protocolo Relativo a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá.