Panamá fortalece vínculos entre África y América Latina

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, en el marco del Primer Foro de Alto Nivel CELAC-ÁFRICA, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, desarrolló una agenda de reuniones para fortalecer la cooperación internacional y posicionar al país como un punto estratégico entre África y América Latina.Durante la jornada, participó en un encuentro de la Coalición de Gobiernos por la Inversión Pública Global junto a la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, y la exprimera ministra de Senegal, Aminata Touré, donde se presentó una hoja de ruta para impulsar la inversión pública global.Asimismo, sostuvo reuniones con su homólogo de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, y con el canciller de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, con el objetivo de fortalecer la cooperación y ampliar las relaciones diplomáticas.En el ámbito económico, también se reunió con Kanayo Awani, del Banco Africano de Exportación e Importación, entidad interesada en utilizar la plataforma logística de Panamá como base para su expansión en América Latina.