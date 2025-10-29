Panamá inaugura la conferencia CANSO para América Latina y el Caribe 2025

Con el propósito de abordar temas clave como la seguridad operacional, eficiencia, sostenibilidad y la implementación de nuevas tecnologías para fortalecer el espacio aéreo regional, la Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil (CANSO) inauguró hoy la Conferencia CANSO de América Latina y el Caribe 2025, bajo la organización de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (AAC Panamá).

La conferencia reunió a líderes de gestión del tránsito aéreo, autoridades reguladoras y profesionales de la aviación de toda América Latina, el Caribe y otras regiones del mundo. Durante el evento, los representantes del sector compartieron soluciones prácticas y estrategias para preparar a la región ante el crecimiento futuro del tráfico aéreo.

Simon Hocquard, presidente y director ejecutivo de CANSO, destacó que “América Latina y el Caribe continúan demostrando un impulso y una colaboración excepcionales en el avance de la gestión del tránsito aéreo. Esta conferencia nos recuerda que, trabajando juntos, adoptando la innovación y fortaleciendo el liderazgo, la región puede redefinir lo que es posible para nuestros cielos”.

Por su parte, el director general de la AAC, Rafael Bárcenas, manifestó que “Panamá ha sido históricamente un punto de conexión para el mundo, y este evento es una oportunidad para compartir ideas, fortalecer la cooperación y contribuir al desarrollo del próximo capítulo de la aviación en nuestra región”.