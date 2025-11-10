Panamá pide a la Unión Europea poner fin a “listas discriminatorias” durante la IV Cumbre CELAC-UE

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, instó a la Unión Europea a 'superar la discriminación que mantiene a Panamá enlistado como país no cooperante en materia fiscal', durante su intervención en la IV Cumbre CELAC-UE. Guevara Mann calificó como 'conveniente y oportuno' que América Latina y el Caribe y la Unión Europea 'afiancen sus conexiones y se acerquen más sobre la base del respeto mutuo y los valores compartidos', si se busca una cooperación real y basada en objetivos comunes. El viceministro sostuvo que 'ese respeto exige que cesen las listas discriminatorias impuestas unilateralmente, las cuales obstaculizan e impiden la normalidad en nuestras relaciones'. En esa línea, abogó por 'una relación fluida, útil y provechosa' entre ambas regiones. Entre los valores compartidos que, según dijo deberían guiar esa relación,mencionó 'el Estado de Derecho, el respeto a la integridad territorial de los Estados, el acatamiento del Derecho Internacional, la neutralidad y apertura a la navegación de los pasos marítimos internacionales, como el Canal de Panamá, y el multilateralismo'. Guevara Mann recordó que la primera formulación moderna del multilateralismo 'tuvo lugar en Panamá, durante el Congreso Anfictiónico de 1826', un hito que describió como precursor de las Naciones Unidas y la OEA, y 'una contribución histórica de América Latina y el Caribe a la configuración de un sistema internacional basado en normas, más democrático, armónico, horizontal y cooperador'. Al cierre de su intervención, el viceministro expresó la 'solidaridad y cercanía' de Panamá hacia los pueblos afectados por el reciente huracán Melissa, y señaló que el país ha contribuido con ayuda humanitaria 'a través del depósito humanitario regional localizado en el país'.