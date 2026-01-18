Panamá promocionará el café más caro del mundo en FITUR 2026 a través de la experiencia turística La Cosecha

Por primera vez, Panamá promocionará el café más caro del mundo en la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), que se celebrará del 18 al 22 de enero en Madrid, España, a través de la experiencia turística premium La Cosecha, según informó el Departamento de Comunicación.

La Cosecha, a través de un comunicado, detalló que durante el evento se realizará el lanzamiento oficial de sus paquetes turísticos 2026, una propuesta que pone en valor el café Geisha panameño desde su lugar de origen, bajo el liderazgo del gastrónomo Jorge Chanis y con un marcado enfoque en la sostenibilidad y el turismo responsable.

Asimismo, el comité organizador manifestó que desde su creación en 2017, ha transformado el acto de tomar café en una experiencia sensorial integral que conecta la cultura, la naturaleza y la alta gastronomía. Este proyecto, curado anualmente por Chanis, ha contribuido a posicionar a Boquete, en la provincia de Chiriquí, como uno de los destinos emergentes del lifestyle rural de lujo a nivel internacional.

“FITUR es una plataforma estratégica para mostrar que el turismo puede ser transformador cuando tiene raíces en la comunidad, la naturaleza y el producto local”, destacó el gastrónomo y promotor independiente del destino, de acuerdo con el comunicado oficial.

De igual manera, en el comunicado se resaltó que durante los cinco días de feria, La Cosecha, en alianza con Klassic Travel, una agencia de viajes con más de 30 años de experiencia, ofrecerá a los asistentes una inmersión en el universo del café Geisha panameño. La propuesta incluye degustaciones de café cultivado en fincas centenarias, así como la presentación de experiencias turísticas exclusivas para 2026.

Los paquetes contemplan acceso privilegiado a los cafetales más prestigiosos del país, recorridos por fincas icónicas de Boquete y una aproximación completa al proceso del café, desde la cereza hasta la copa. La experiencia se complementa con rituales del café, visitas guiadas, catas sensoriales, encuentros con productores locales, caminatas entre montañas y cafetales, además de cenas de autor al aire libre que fusionen la alta cocina con el entorno natural que inspira cada plato.

Con su participación en FITUR 2026, La Cosecha busca consolidar a Panamá como un destino de turismo premium, sostenible y auténtico, poniendo en vitrina internacional uno de los productos más emblemáticos y valorados del país.