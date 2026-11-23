Panamá registra un 75% de cumplimiento de los requisitos establecidos por la Unión Europea (UE) para levantar la tarjeta amarilla impuesta al país desde diciembre de 2019 por deficiencias en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, según informó la Cancillería.

El avance fue presentado durante una reunión de la comisión interinstitucional encargada de prevenir, desalentar y eliminar esta actividad, encabezada este lunes por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez.

Durante el encuentro, el canciller planteó la necesidad de mantener una presencia permanente en Bruselas, sede de la Unión Europea, para dar seguimiento a las evaluaciones y gestiones relacionadas con la advertencia impuesta a Panamá.

También consideró necesario contar con mayor información antes de realizar nuevas gestiones y establecer una coordinación permanente con el embajador panameño ante el Reino de Bélgica, Ángel Riera.

Por su parte, el administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla, presentó los progresos alcanzados en los principales ejes de trabajo para combatir la pesca ilegal.

Carrasquilla explicó que el país continúa desarrollando medidas para fortalecer los mecanismos de vigilancia, control y seguimiento de los productos pesqueros, dentro del esquema de evaluación de la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Comisión Europea.

En la reunión también participaron los ministros de Ambiente, Juan Carlos Navarro; de Salud, Fernando Boyd; y de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, además de representantes de Aduanas, el Consejo de Seguridad y la Autoridad Marítima de Panamá.