Panamá reúne a líderes de la industria pesquera latinoamericana en encuentro regional

Panamá es sede de la 11.ª Reunión Ordinaria de la Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable (ALPESCAS), un encuentro que reúne del 3 al 5 de junio a representantes de la industria pesquera y acuícola de diversos países de América Latina para analizar los principales retos y oportunidades que enfrenta el sector.

La jornada inaugural contó con la participación de autoridades nacionales y representantes de la industria, entre ellos el administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla, quien destacó la importancia de fortalecer la cooperación regional para impulsar el desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura.

Entre los temas que serán abordados durante la reunión figuran el impacto del aumento de los costos del combustible en la actividad pesquera, los resultados de la reciente Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe, así como los efectos del fenómeno de El Niño y otros eventos climáticos sobre los recursos marinos y la producción pesquera.

El encuentro también servirá para intercambiar experiencias relacionadas con la seguridad alimentaria, las certificaciones de pesca sostenible, las áreas marinas protegidas, las nuevas regulaciones internacionales y las estrategias para fortalecer la competitividad de una actividad considerada clave para la economía y el abastecimiento de alimentos en la región.

ALPESCAS está integrada por gremios de la industria pesquera y acuícola de América Latina, entre ellos la Cámara Nacional de la Pesca y la Acuicultura de Panamá (CNPA). La organización promueve prácticas de pesca industrial responsable y sostenible, orientadas a la conservación de los recursos marinos y al fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

La reunión concluirá con la adopción de una declaración regional que recogerá las principales propuestas y posiciones de la industria pesquera latinoamericana frente a los desafíos actuales del sector. El documento buscará reafirmar el compromiso de sus miembros con una pesca y acuicultura responsables, competitivas y sostenibles.