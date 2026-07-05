Panamá será sede del Value Summit 2026 sobre valuación empresarial e inversión

La Ciudad de Panamá albergará la tercera edición del Value Summit, un encuentro internacional que reunirá a especialistas en valuación de empresas, fusiones y adquisiciones (M&A), inversión y estrategia corporativa, con el fin de analizar los desafíos actuales que transforman la toma de decisiones y la creación de valor en América Latina.

El evento se realizará los días 23 y 24 de septiembre de 2026 en el hotel Intercontinental Miramar. El encuentro, respaldado por el éxito de sus ediciones previas en Guatemala (2024) y Panamá (2025), destaca por su impacto real: más del 70 % de los asistentes anteriores concretó alianzas estratégicas o mejoró sus procesos de valuación en los meses posteriores.

Bajo la dirección de Jorge De la Rosa, presidente del Comité Organizador, la edición 2026 contará con conferencistas de alto nivel de firmas como Deloitte, Siuma Capital e Invariantes Fund, incluidos Jorge Shaar, César Restrepo y Luis Eduardo Ocaña, entre otros. La agenda académica abordará temas prácticos como el due diligence, activos intangibles y casos reales. El programa está diseñado de forma transversal para directores financieros, CEOs, auditores, abogados corporativos y dueños de empresas, lo que refleja que comprender el valor empresarial es hoy una competencia crítica para toda la estructura organizacional.

La valuación ha evolucionado de ser una simple herramienta de compraventa a un componente estratégico esencial para el crecimiento, financiamiento y gestión de activos de las organizaciones.