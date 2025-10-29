Panamá suscribirá préstamo con el BID por $350 millones

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N. 38-25 que autoriza la suscripción del Contrato de Préstamo N°6055/OC-PN entre la República de Panamá, representada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hasta por la suma US$350,000,000.00, para apoyar financieramente el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal del año de 2025 y otras vigencias fiscales.

Según la Presidencia, el financiamiento estará basado en el “Programa de Mejoramiento del Sistema de Pensiones de la Caja de Seguro Social en Panamá”, cuyo objeto consistente en apoyar el mejoramiento de la sostenibilidad del programa de invalidez, vejez, y muerte (IVM Para esto el Programa se enfoca en tres objetivos específicos: fortalecer el financiamiento del programa de IVM; ampliar la cobertura del programa de IVM; y mejorar la suficiencia de los beneficios otorgados para el retiro;

Para el cumplimiento de lo indicado, el MEF solicitó al BID recursos financieros para apoyar el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal del año de 2025 y otras vigencias fiscales; a través de una operación financiera programática basada en una matriz de acciones de reformas de políticas denominada “Programa de Mejoramiento del Sistema de Pensiones de la Caja de Seguro Social en Panamá”, hasta por la suma de US$350,000,000.00.

El préstamo fue pactado a una Tasa de referencia SOFR de tres meses y un plazo de 20 años, de acuerdo con la resolución aprobada.