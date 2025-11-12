Panamá y República Dominicana acuerdan reforzar medidas contra el comercio ilícito

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, participó en el foro sobre comercio ilícito celebrado en República Dominicana, donde señaló que Panamá busca frenar el contrabando y proteger el comercio formal mediante cooperación regional.

“La lucha contra este flagelo no se gana con fronteras cerradas, sino con alianzas abiertas y resultados compartidos”, dijo Moltó, quien afirmó que ambos países “comparten una visión común: que el comercio debe ser fuente de progreso, no de desigualdad ni de delito”.

El ministro explicó que Panamá aplica una estrategia basada en leyes actualizadas, coordinación entre instituciones y uso de tecnología. Mencionó el sistema Escudo Invisible y la plataforma SIGA, que permiten rastrear cargas en tiempo real. “El control no es un obstáculo, es una condición para la credibilidad del comercio”, añadió.

De acuerdo con datos de la Autoridad Nacional de Aduanas, entre julio y diciembre de 2024 se decomisaron más de 104 millones de cigarrillos ilegales, con un valor cercano a 19 millones de dólares. Moltó advirtió que el contrabando representa el 92 % del mercado de cigarrillos en Panamá, lo que implica pérdidas fiscales superiores a 100 millones de dólares anuales.

Durante el foro, el ministro dominicano Víctor “Ito” Bisonó sostuvo que su país “ha pasado de enfrentar una situación crítica a convertirse en un referente regional en la lucha contra el comercio ilícito”, gracias a la cooperación entre el sector público y privado.

El encuentro fue organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Al cierre, Panamá y República Dominicana firmaron una declaración conjunta en la que se comprometieron a fortalecer la cooperación bilateral, compartir información y desarrollar mecanismos comunes de seguimiento al comercio ilícito en la región.