Para Lula, la declaración de la cumbre UE-CELAC fue "muy razonable"

La Declaración final de la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) fue "muy razonable" y responde al interés "de todos", aseguró este miércoles el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva.

La cumbre de dos días finalizó con un Declaración conjunta de 10 páginas que apenas hace mención a la "guerra en Ucrania" y, para frustración de los países europeos, no menciona a Rusia.

En la visión de Lula, la reunión fue "extraordinaria", y en ella "se discutieron los temas que era necesario discutir y se llegó a un documento que es muy razonable, del interés de todos".

A pesar de las fuertes presiones de países europeos, los dirigentes de la CELAC se empeñaron en impedir que la primera cumbre entre los dos bloques en ocho años se torne una reunión centrada en la situación en Ucrania.

Lula insistió en que estaba en discusión "la visión de 60 países [27 de la UE y 33 de la CELAC), y uno debe asumir que no todos estarán de acuerdo con nosotros (...) Creo que la discusión sobre Ucrania tomó el tiempo correcto, y no hubo nada que no supiéramos".

El mandatario brasileño insistió en la necesidad de impulsar un cese de hostilidades entre rusos y ucranianos, y sostuvo que es imperioso crear un grupo de países capaces de dialogar tanto con Ucrania como con Rusia

Ante una consulta sobre si consideraba prioritario que Rusia retire sus tropas del territorio ucraniano, Lula opinó que lo más importante era el cese de hostilidades.

"La retirada es parte de los acuerdos de paz. Pero es preciso sentarse a la mesa [de negociaciones]. Lo que nosotros queremos es que pare la guerra, esa es la condición sine qua non para discutir la paz. Mientras haya disparos, no hay diálogo posible", dijo.