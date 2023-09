Paredes: ley de intereses preferenciales busca beneficiar a la clase trabajadora

“Hace menos de 24 horas, el presidente Laurentino Cortizo Cohen ha sancionado la ley que extiende los intereses preferenciales, que vencieron en diciembre”, así lo anunció el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Rogelio Paredes.

“Al final del camino lo que estamos buscando es beneficiar a la clase media, esa clase trabajadora que normalmente no tiene beneficios importantes”, acotó.

El titular del Miviot comentó que la próxima semana, del 28 de septiembre al 1 de octubre, se realizará la feria de vivienda Capac Expo Hábitat, donde se ofertarán proyectos. “Con este anuncio previo de la sanción presidencial de este jueves, 21 de septiembre, ya ahora sí saben los bancos, los promotores y los beneficiarios interesados, que van a tener esta posibilidad en diferentes rangos hasta 180 mil balboas”, precisó.

De acuerdo con la Ley, se contempla el tramo preferencial de 4% en los préstamos para viviendas a nivel nacional por 10 años no renovables, cuyo financiamiento sea mayor de 45 mil balboas y no exceda de 80 mil balboas; igualmente 4%, por ocho años no renovables, para préstamos para viviendas a nivel nacional, cuyo financiamiento sea mayor de 80 mil balboas y no exceda de 120 mil balboas.

También abarca el tramo preferencial de 2% en los préstamos para vivienda plurifamiliar vertical a nivel nacional, por cinco años no renovables, cuyo financiamiento sea mayor de 120 mil balboas y no exceda de 150 mil balboas; y finalmente 1.5% en los préstamos para vivienda plurifamiliar vertical, por cinco años no renovables, cuyo financiamiento sea mayor de 150 mil balboas y no exceda de 180 mil balboas, únicamente en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

El ministro puso como ejemplo que, si la tasa de referencia bancaria es 7%, y el Estado absorbe 4% en el primer tramo en viviendas de 45 mil balboas a 80 mil balboas; y de 80 mil a 120 mil balboas, ese 3% es “un beneficio importante”.

Recordó que la vigencia de la ley quedó establecida hasta diciembre de 2025, dejando claro que quisieron ser responsables con la próxima administración gubernamental, aunque esa norma se ha extendido por más de 25 años.

La propuesta de extensión de intereses preferenciales llegó al Legislativo de manos del ministro Paredes, el pasado 19 de julio, autorizado por el Consejo Gabinete.