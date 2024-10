Pensión mínima y cuentas individuales, propuestas de Apede para salvar la CSS

En un reciente podcast de Metro Libre, Giulia De Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), explicó la propuesta integral del gremio para salvar la Caja de Seguro Social (CSS).

De Sanctis destacó que la propuesta se basa en tres componentes fundamentales. El primero es un enfoque solidario que garantizaría una pensión mínima para aquellos que no han podido completar sus cuotas. Esta iniciativa busca trasladar el programa de asistencia “120 a los 65” al ámbito del seguro social, para así convertirlo en ley de la República y que no quede a merced de la administración de turno.

El segundo componente de la propuesta incluye la implementación de cuentas individuales de ahorro. Según De Sanctis, esta medida permitiría a cada trabajador acumular ahorros para su futura jubilación.

El tercer y último elemento se centra en la opción de ahorro adicional. “Los trabajadores podrán optar por aumentar sus aportes, solicitando a sus empleadores que deduzcan una mayor cantidad de su salario para incrementar su fondo de pensiones”, explicó la presidenta de APEDE. Esta flexibilidad permitiría a los empleados que deseen asegurar un mejor futuro financiero tener mayor control sobre sus ahorros.

Sin embargo, De Sanctis también abordó el potencial descontento que se podría generar una vez se implemente la ley de la República.

“No dudo que, frente a una opción que no sea de su agrado, los sindicatos vayan a la calle a protestar. Es su derecho constitucional. Pero es crucial que entendamos que esto no se trata de preferencias personales, sino de una realidad concreta: el sistema actual no puede sostenerse por más tiempo”, afirmó, subrayando la necesidad de un diálogo constructivo en un marco democrático.