Economía

Picantes de aceite de palma y frutas, la apuesta de un emprendedor panameño

El emprendedor Carlos Aguilar reveló que, además de elaborar sus picantes artesanales, disfruta conservar las costumbres culinarias mediante la preparación a leña de diversos platos, entre ellos arroz con puerco, sopas y carne de monte

Picantes de aceite de palma y frutas, la apuesta de un emprendedor panameño
Cortesía | Picantes realizados por el emprendedor.
Picantes de aceite de palma y frutas, la apuesta de un emprendedor panameño
Cortesía | Sopa con picante.
Picantes de aceite de palma y frutas, la apuesta de un emprendedor panameño
Cortesía | Picantes de varios sabores elaborados por Aguilar.
Picantes de aceite de palma y frutas, la apuesta de un emprendedor panameño
Cortesía | Carlos Aguilar.
Amalia Quintero
26 de octubre de 2026

Carlos Aguilar, de 24 años, encontró en la elaboración de picantes artesanales una oportunidad para generar ingresos, lo que lo llevó a crear “No Es Cuento”, un negocio dedicado a la producción de picantes a base de frutas, sin preservantes ni aditivos.

Aguilar relató que la idea surgió hace varios años por la necesidad de generar un ingreso económico. “Mi tío me enseñó a preparar los picantes y luego fui perfeccionando el proceso mediante ensayo y error para incorporar las frutas”, explicó.

El emprendedor detalló que sus productos son “100% naturales”.

Entre los sabores que ofrece se encuentran maracuyá, vino de palma, tamarindo, agua de coco, mora, piña y el tradicional de ají.

Aguilar explicó que para la preparación de los picantes mezcla ingredientes como ajo, cebolla, ají y la fruta en una licuadora, luego lo prepara y finalmente envasa el producto en las botellas.

Sus picantes tienen un precio de B/. 6.00 y los vende en su residencia, en Chilibrillo, Chilibre, así como en ferias de emprendimiento y a través de su cuenta de Instagram @carlosjk21.

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