Pina Style, un emprendimiento donde elaboran figuras tejidas con amor y fe

Josefina Cabrera, de 80 años, es la creadora de Pina Style, una pequeña empresa nacida bajo el lema “bordados desde el amor de la abuela”, donde elabora figuras tejidas en crochet.

“Si tuviera que utilizar una palabra para calificar este trabajo, sería ‘amor en cada hilo’. Porque hablo con cada creación y oro; les pido por la persona a quien le va a llegar. Son parte de mí y se van a compartir con otro ser”, explicó.

La artesana detalla que ama cada pieza que crea, desde empolleradas y vírgenes hasta rosarios; por ello, antes de ser entregadas, son bendecidas en la Parroquia Guadalupe de Calle 50, donde es feligresa. “Mi creación estrella es San Miguel Arcángel; me lo piden de muchos países y de diversas provincias de Panamá. Creo en Dios, soy católica, y estas imágenes solo nos recuerdan que tenemos un protector contra el mal, el defensor del pueblo de Dios”, comenta la empresaria, quien en Navidad adopta el personaje de Mamá Claus para bordar en colegios.

Los precios de sus productos inician desde los B/. 8.00. Actualmente, trabaja para cumplir sus próximos objetivos: “Ya estoy trabajando para mis mercaditos que vienen. Para noviembre, estoy confeccionando un nuevo cabello para personificar a Doña Claus y montando más cuadros de San Miguel Arcángel para llegar a más hogares”, aseguró.