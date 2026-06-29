Economía

Plantas frutales injertadas, emprendimiento que impulsa la agricultura orgánica local

El emprendedor Carlos Medina dijo que cada planta pasa por un riguroso proceso. “Monitoreamos cada lote y, cuando el injerto ha pegado, el tallo está fuerte y la planta presenta un enraizamiento óptimo, este está listo para ser vendido”.

Plantas frutales injertadas, emprendimiento que impulsa la agricultura orgánica local
Cortesía | Plantón de limón Meyer, cultivado por el emprendedor.
Plantas frutales injertadas, emprendimiento que impulsa la agricultura orgánica local
Cortesía | Carlos Medina.
Plantas frutales injertadas, emprendimiento que impulsa la agricultura orgánica local
Cortesía | Plantones de uva.
Plantas frutales injertadas, emprendimiento que impulsa la agricultura orgánica local
Cortesía | Planta de mangotín.
Plantas frutales injertadas, emprendimiento que impulsa la agricultura orgánica local
Cortesía | Plantón de guineo.
Amalia Quintero
29 de junio de 2026

Motivado por su pasión por la agricultura y el deseo de generar ingresos, Carlos Medina, un emprendedor chiricano de 51 años, creó el proyecto Plantas y Más, una iniciativa dedicada a la producción y comercialización de plantas frutales injertadas, cultivadas bajo un manejo 100% orgánico.

El emprendedor relató que el proyecto “inició hace cinco años, queriendo demostrar que se pueden tener árboles frutales extraordinariamente productivos utilizando biotecnología, microorganismos benéficos y abonos naturales para cuidar el suelo como la salud del consumidor”.

Medina explicó que “sus plantas, al ser injertadas, producen frutos en menos tiempo que las cultivadas a partir de semillas”. Además, señaló que “reciben un manejo orgánico con humus de lombriz y aceite de neem para el control natural de plagas y agentes biológicos como Trichoderma y Bacillus subtilis”.

Entre los plantones que ofrece están los cítricos injertados, mangos, Coco Enano Brasileño y especies exóticas como el limón caviar, kumquats, calamondín y longan, cada vez más demandadas por productores y la alta gastronomía.

Medina explicó que el precio de sus plantas va desde los B/.15.00 para frutales comerciales hasta los B/.150.00 en caso de ejemplares exóticos o de mayor tamaño. Se pueden conseguir en los Bosques 4ta etapa Bugaba, Chiriquí y a través de su cuenta de Instagram @plantasymaspty.

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emprendimiento
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