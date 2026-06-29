Plantas frutales injertadas, emprendimiento que impulsa la agricultura orgánica local

Motivado por su pasión por la agricultura y el deseo de generar ingresos, Carlos Medina, un emprendedor chiricano de 51 años, creó el proyecto Plantas y Más, una iniciativa dedicada a la producción y comercialización de plantas frutales injertadas, cultivadas bajo un manejo 100% orgánico.

El emprendedor relató que el proyecto “inició hace cinco años, queriendo demostrar que se pueden tener árboles frutales extraordinariamente productivos utilizando biotecnología, microorganismos benéficos y abonos naturales para cuidar el suelo como la salud del consumidor”.

Medina explicó que “sus plantas, al ser injertadas, producen frutos en menos tiempo que las cultivadas a partir de semillas”. Además, señaló que “reciben un manejo orgánico con humus de lombriz y aceite de neem para el control natural de plagas y agentes biológicos como Trichoderma y Bacillus subtilis”.

Entre los plantones que ofrece están los cítricos injertados, mangos, Coco Enano Brasileño y especies exóticas como el limón caviar, kumquats, calamondín y longan, cada vez más demandadas por productores y la alta gastronomía.

Medina explicó que el precio de sus plantas va desde los B/.15.00 para frutales comerciales hasta los B/.150.00 en caso de ejemplares exóticos o de mayor tamaño. Se pueden conseguir en los Bosques 4ta etapa Bugaba, Chiriquí y a través de su cuenta de Instagram @plantasymaspty.