Ponen en pausa el cobro del 7% al comercio digital

El ministro de Economía y Finanzas (MEF) Felipe Chapman, descartó que el gobierno vaya a presentar a corto plazo el proyecto de ley para aplicar el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) de 7% a la compra de productos y servicios en plataformas digitales.

Chapman indicó que, aunque el tema ha generado amplio debate “no hay planes de presentarlo a corto plazo, porque estamos escuchando y analizando”. El ministro aseguró que el Ejecutivo “escucha a los ciudadanos en democracia”. Señaló que durante el fin de semana revisó opiniones de la ciudadanía sobre la propuesta. “Si la ciudadanía estima que este no es un paso adecuado para combatir la evasión de impuestos, estamos escuchando”, afirmó. Chapman añadió que la solicitud ciudadana de reducir la evasión y aumentar la recaudación “es legítima” y que como contribuyente “que ha pagado sus impuestos toda la vida” la comparte.

Por ello, dijo, el gobierno evaluará “algunas otras medidas” para cumplir con ese objetivo de aumentar la recaudación.

El ministro había indicado que el impuesto lo aplicaría la plataforma sobre el servicio digital, de la misma forma en que cualquier comercio del país lo hace al momento de una venta. El consumidor no realiza ningún trámite adicional. El objetivo era que todos los que venden bienes y servicios en Panamá se rigieran por las mismas reglas. Además, la medida formaba parte de “un ordenamiento tributario más amplio, orientado a un trato equitativo entre los distintos actores económicos y se aplicaría como una renta sustitutiva por la exoneración del ITBI para la compra de la primera vivienda de hasta B/.120,000.