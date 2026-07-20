$!Pozos y bancos de forraje, para enfrentar fenómeno de El Niño

La construcción y limpieza de abrevaderos, pozos y sistemas de captación pluvial, y la suplementación alimenticia, mediante bancos de forraje, pacas e importación de subproductos de molinería, son las medidas propuestas por el sector ganadero para enfrentar el fenómeno de El Niño.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), ha pronosticado un fenómeno de El Niño muy fuerte y una sequía prolongada que se extenderá hasta mayo de 2027.

La propuesta de los ganaderos, que consta de dos pilares, ya fue entregada al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) detalló Euclides Díaz, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN).

El gremio enfatiza la necesidad urgente de financiamiento y estima que se requieren cerca de 100 millones de dólares para cubrir las necesidades del sector, además de créditos ágiles de contingencia y el fortalecimiento del seguro agropecuario.

“Ya estamos tarde. Si usted me pregunta, esa decisión había que haberla tomado ayer; por ello, los que tenemos crédito y garantías libres no estamos durmiendo: estamos invirtiendo en lagos de retención de agua, construyendo abrevaderos y en sistemas de riego por goteo, pero nos preocupa la oferta de forraje para la estación seca”, detalló Díaz.