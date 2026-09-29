$!Precios de los granos aumentaron 36.9% por El Niño y el combustible

El arroz, las lentejas, los porotos, el maíz, las arvejas y los frijoles se encuentran entre los granos más consumidos por los panameños. De enero a septiembre, sus precios registraron un aumento promedio de hasta 36.9%, debido a un incremento del 50% en los costos de producción provocado por el alza del combustible y los efectos del Fenómeno de El Niño, aseguraron agricultores.

De acuerdo con datos de variación de precios, el guandú lidera las alzas: pasó de B/.5.00 la libra en enero a entre B/.8.00 y B/.12.00 en septiembre, un incremento de hasta 140%. Le siguen el maíz, que subió de B/.0.27 a B/.0.40 (+48.1%), y la habichuela, de B/.0.70 a B/.1.00 (+42.9%). La arveja aumentó 32.7%, al pasar de B/.0.55 a B/.0.73. En tanto, el poroto y los frijoles subieron 25%, de B/.1.00 a B/.1.25 la libra, mientras la lenteja se encareció 22.2% y las habas 18.2%. El arroz se mantuvo estable: el de primera en B/.0.65 y el especial en B/.0.85.

Los productores explicaron que han adoptado medidas para reducir gastos, como planificación de las jornadas de trabajo, ajuste de las rutas de transporte y distribución y reducción en las áreas de siembra.

Omar Spiegel, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá (FAPAGRAP), indicó que “el fenómeno de El Niño ha provocado la reducción de la área productiva, por lo que en las zonas no aptas para sembrar no se ha sembrado y en el caso del costo de producción ha sido impactado por el alto costo del petróleo y de la urea, que es un derivado”.

Spiegel señaló que “en el caso del arroz, el costo en la producción se ha elevado entre un 15% o 20% aproximadamente”.

En tanto, Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA), dijo que “todos los granos como frijoles, porotos y lentejas, han aumentado su precio en el mercado, porque el costo de producción subió alrededor de un 50%, debido principalmente al Fenómeno de El Niño y al alto costo del combustible”.

Jiménez explicó que “estas alzas vienen ligadas a los fertilizantes y productos agropecuarios que vienen del exterior, que dependen de fletes y otros costos, por lo que el precio puede incrementarse de manera vertiginosa. El problema es que cada día va subiendo más y más”.

Por su parte, Olmedo Núñez, productor y comerciante en Merca Panamá, comentó que “entre los granos que más consumen los panameños y que se compran con frecuencia en los mercados y supermercados están el arroz, las lentejas, los porotos, los frijoles y el maíz”.

Núñez manifestó que “el principal problema es el clima, que afecta los costos de producción y, por ende, al consumidor. Llueve demasiado o no llueve a la hora de sembrar. En segundo lugar, el combustible se disparó y, al subir, los insumos también aumentan”.

Concluyó que “para mitigar un poco la situación se ha tenido que adoptar medidas para reducir gastos, como planificación de las jornadas de trabajo, ajuste de las rutas de transporte y distribución y reducción en las áreas de siembra”.