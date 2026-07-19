Presidente de la CCIAP pide sanciones por presunto fraude con créditos fiscales en e-Tax

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, afirmó que la investigación sobre los presuntos créditos fiscales ilegítimos detectados en el sistema e-Tax debe avanzar hasta identificar y sancionar a todos los responsables, al considerar que el caso representa una seria afectación a la institucionalidad tributaria y a la confianza en el país.

A través de su habitual opinión de todos los domingos, Barría sostuvo que la investigación “ya no admite lecturas suaves”, luego de que una auditoría interna de la Dirección General de Ingresos (DGI) concluyera que US$36.01 millones de los US$42.4 millones utilizados por una entidad bancaria para compensar impuestos entre 2022 y 2025 serían improcedentes e ilegítimos.

El dirigente empresarial señaló que el caso trasciende el posible perjuicio económico para el Estado y advirtió que también podría haber afectado a empresas y personas que actuaron confiando en la información registrada en la plataforma oficial de la DGI.

”Cuando los registros del Estado pierden confiabilidad, también se debilitan la seguridad jurídica, la inversión y la confianza en Panamá”, indicó.

Barría destacó que corresponde a la DGI reconstruir cada una de las operaciones investigadas, distinguir entre quienes actuaron de buena fe y quienes pudieron haber participado deliberadamente en el esquema, además de esclarecer la situación tributaria de todos los contribuyentes afectados.

El presidente de la CCIAP reconoció la actuación de las actuales autoridades de la DGI por haber presentado las denuncias correspondientes, aunque enfatizó que ese paso debe complementarse con investigaciones exhaustivas y resultados concretos.

En su pronunciamiento, la Cámara de Comercio también propuso fortalecer los mecanismos de integridad tanto en el sector público como en el privado mediante programas de cumplimiento, códigos de ética, canales seguros de denuncia, auditorías independientes, controles cruzados y sistemas de trazabilidad digital que permitan identificar cualquier modificación realizada en los registros tributarios.

Asimismo, Barría advirtió que la transformación digital de las instituciones debe ir acompañada de medidas robustas de ciberseguridad y control de accesos para evitar manipulaciones de la información.

Finalmente, hizo un llamado a recuperar los recursos públicos, corregir las vulnerabilidades detectadas y aplicar las sanciones correspondientes sin distinciones.

”Hay que desmontar las redes, recuperar cada dólar, proteger a quienes actuaron de buena fe, corregir las vulnerabilidades y sancionar a quienes resulten responsables. Sin privilegios. Sin encubrimientos. Sin excusas. Panamá necesita orden con severidad. Caiga quien caiga”, concluyó.