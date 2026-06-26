$!Préstamos personales crecen 4.8% y superan los $10,183 millones

Los préstamos personales alcanzaron la suma de $10,183 millones al cierre del primer cuatrimestre de este año, un aumento del 4.8%, si se compara con los $9,713 millones otorgados en el mismo periodo del 2025, según datos de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

Según datos de la APC Experian, esta cartera continúa siendo uno de los principales componentes del crédito de consumo en Panamá, con un saldo, solo en el sistema bancario de $8,760 millones y un índice de morosidad del 4.2%. Los indicadores de morosidad continúan mostrando señales favorables en comparación con el año anterior. La APC detalló que actualmente, más del 93% de las obligaciones se mantienen al día dentro de los 60 días de pago.

En este contexto, el economista Patricio Mosquera, detalló que el dato sobre los créditos “muestra que el financiamiento formal a los hogares continúa creciendo, con préstamos personales como el componente de mayor peso dentro del consumo personal”.

Mosquera añadió que “el reto complementario es seguir fortaleciendo la inclusión financiera, la educación financiera y el acceso a productos formales de bajo monto, para que más personas puedan atender sus necesidades de liquidez dentro de canales regulados, transparentes y con mayor protección para el usuario”.

El economista Augusto García, comentó que “los préstamos son para comprar bienes duraderos, como carros y viviendas, eso tiene un efecto positivo”. Sin embargo, afirmó que le “preocupa que dentro de ese concepto aparezcan las tarjetas de crédito, porque es una situación delicada y donde su crecimiento significaría un nivel de endeudamiento de la población”. Por lo que recomendó evaluar la necesidad real antes de adquirir un préstamo.