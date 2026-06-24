$!Prevén una baja en los precios del petróleo

Empresarios, ingenieros y economistas prevén que en las próximas semanas se registrará una disminución en los precios del petróleo tras la firma del memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra Oriente Medio.

La desescalada del conflicto ha ido estabilizando los costos internacionales del crudo, lo que ha impactado en el valor final de los combustibles.

Desde el pasado 12 de junio, la gasolina de 95 octanos pasó de costar B/.1.35 a B/.0.95 por litro, la de 91 octanos pasó de B/.1.25 a B/.0.90; y el diésel de B/.1.30 a B/.0.85 por litro.

En este contexto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha mencionado que “de mantenerse la tendencia del precio del petróleo, la próxima semana podemos tener otra baja en el precio de la gasolina y el diésel. Ojalá así sea”.

Por su parte, Rosmer Jurado, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), señaló que “la apertura del estrecho de Ormuz trae un respiro a la economía del país y permite continuar viendo una disminución en los precios del petróleo. Ya se han registrado bajas, pero esperamos regresar a los niveles previos al conflicto”.

Mientras, el especialista petrolero Harry Queen, aseguró que “los avances hacia un acuerdo de paz han reducido la presión sobre el mercado internacional, permitiendo un mayor flujo de petróleo y un equilibrio entre la oferta y la demanda. Esto podría generar una baja en los precios y reflejarse en el próximo ajuste del combustible”.

En tanto, el economista Luis Morán, indicó que “el precio del combustible ha reflejado una leve disminución, lo cual es positivo, producto del proceso de reapertura y normalización del Estrecho de Ormuz, que genera un alivio y reduce las presiones inflacionarias de la economía global”.

Morán agregó que “esperamos que los precios se mantengan, porque los países dependientes experimentan choques externos muy fuertes, que contraen el crecimiento de sus economías”.

Por su parte, Pedro Acosta, de la Unión Nacional de Consumidores (UNCUREPA), comentó que “se prevé una disminución en el precio del petróleo, aunque aún existe incertidumbre sobre la estabilidad del mercado”.

Acosta añadió que “Panamá mantiene el reto del precio de paridad del combustible, por lo que los consumidores deben ahorrar y evitar el despilfarro”.

En este sentido, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) manifestó que “las afectaciones se deberán a la escalada o desescalada que pueda tener el conflicto bélico, que generará un cambio en los precios internacionales que tendrá un impacto directo en los precios en las gasolineras. No podemos estimar el rumbo que tendría el precio en este momento, pero todas las condiciones demuestran, ahora mismo, una baja en el precio”.