Primer sorteo del año de la Lotería Fiscal será el 26 de febrero

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizará el primer sorteo del año 2026 de la Lotería Fiscal, el 26 de febrero.

Recordaron que, para participar, los ciudadanos deben reunir cinco facturas fiscales válidas, emitidas por equipos fiscales autorizados, colocarlas en un sobre cerrado e incluir la siguiente información: nombre completo, número de cédula, dirección física, correo electrónico y número telefónico.

Los sobres deben depositarse en los buzones autorizados, ubicados en centros comerciales y oficinas de la DGI en todo el país, los cuales estarán habilitados hasta el 19 de febrero, día del cierre de las urnas.