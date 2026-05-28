Producción de fresas supera los 11 mil quintales

En Panamá se producen alrededor de 11,664 quintales de fresa por año para su comercialización, según datos de la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

De acuerdo con el MIDA, la mayor producción de esta fruta se concentra en la provincia de Chiriquí; en especial en Tierras Altas.

La entidad detalló que “para el ciclo 2025-2026, un total de 23 productores registraron una cosecha de 11,664 quintales de este rubro en una superficie de alrededor de 28.37 hectáreas”.

En este contexto, Olmedo Núñez, comerciante en Merca Panamá, destacó que “el precio oscila entre los B/.5.00, que trae alrededor de 400 kilogramos, y los B/.7.00, 600 kilogramos; y si se trata de libra, pueden estar entre los B/.2.00 hasta los B/.4.00, dependiendo de la temporada”.

Núñez agregó que “en la provincia hay muchas personas que se dedican al cultivo de fresas y establecen pequeños invernaderos para comercializarlas”.

En tanto, Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA), dijo que “la fresa aporta mucho potasio y es alta en vitamina C. Además, tiende a ser ácida, por lo que también se considera similar a un cítrico”.

Otros mercados

Por su parte, el vendedor de legumbres Alejandro Hidalgo comentó que “en el país también se distribuyen fresas importadas de Estados Unidos y su precio ronda los B/.3.00 la libra. A diferencia de la producción nacional, estas vienen congeladas y no tienen la misma calidad”.