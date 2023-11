Productores botan leche no apta para el consumo humano

El ingeniero Héctor Bonilla, productor de leche en Chiriquí, indicó que ha tenido que botar hasta el 60% de leche de su producción, por no ser apta para el consumo humano.

“Lo que estamos viviendo es algo inaudito, esto es insostenible para el sector primario de producción nacional, tanto de leche como de productos hortícolas, las legumbres y el banano en la región de Bocas del Toro. Todos estamos en la misma situación”, destacó el también director del programa de radio la Voz del Productor Agropecuario.

“Se está vertiendo la leche que no tiene las condiciones fisicoquímicas para el consumo humano. Muchos nos van a criticar porque no la estamos regalando a las personas, pero no podemos regalarla porque ya es insalubre. Podríamos causarle daños digestivos a la población”, dijo el ingeniero.

En ese sentido detalló que “la leche es el producto del sector agropecuario más sensitivo en cuanto a periodos de descomposición. La leche tiene solamente tiene para llegar a una planta de proceso de Grado B y Grado C un intervalo promedio de cuatro horas”.

Mientras, con la leche de Grado A en cada finca hay termos de refrigeración, que enfrían entre tres a cinco grados, y esta leche tiene un periodo de vida de 24 a 48 horas. No obstante, tienen 22 días en esta situación lo que presenta miles de litros perdidos.

Asimismo, comentó que “el 20% de las lecherías en Volcán, Brazo de Gariché, Paraíso, Cordillera, etc, trabajan con plantas eléctricas del diésel. Por lo que es imposible ordeñar 100 vacas si no se tiene la electricidad para el equipo de ordeño”.

También hizo un llamado al presidente Laurentino Cortizo y al ministro de Desarrollo Agropecuario Augusto Valderrama. “Queremos que el gobierno tome conciencia de lo que se está viviendo. Es una realidad en la que el sector productivo lechero y agropecuario está viviendo situaciones insostenibles”, detallaron.

“El que tiene la solución de esto es quien provocó el problema, no el sector agropecuario ni los indígenas. Lo provocaron 45 diputados con el Ejecutivo”, concluyó.