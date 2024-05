Productores de arroz reclaman más de $20 millones en pagos de compensación

La mañana de este lunes, 20 de mayo, productores de arroz de Panamá Este y Darién se concentraron en los predios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) para exigir el pago de más de $20 millones de pagos de compensación.

Oreste Combe, presidente de la Asociación de productores de Arroz de Panamá Este y Darién, manifestó “no sabemos cuál va a ser el futuro de nuestro rubro, esto nos tiene inquietos. Hay gente que vive solamente del arroz y en estos momentos no han cobrado un solo real. Tenemos una deuda de $36 millones, se nos ha pagado alrededor de $14 millones, nos adeudan más o menos $26 millones”.

Por su parte, el productor y vicepresidente de la Asociación Franklin Barría sostuvo que “estamos en una incertidumbre porque el año agrícola empezó, los productores no han tenido el recurso para empezar la producción y si no logramos que ese recurso llegue pronto, mínimo 15-20 días, los productores no van a poder sembrar”.

Barría detalló que “producimos un promedio de 26 mil 500 hectáreas y cosechamos 12.5 millones de quintales. Son 300 productores que estamos en la misma incertidumbre. Va a ver un desabastecimiento de arroz y los productores no vamos a poder lograr con el ciclo agrícola de este año, a partir de mayo empieza y en agosto ya no podemos sembrar más arroz”.

En tanto, el ministro del MIDA Augusto Valderrama atendió a los productores e indicó que “estamos pagando 16 balboas por quintal de arroz, lo cual representa casi más de $130 millones al año y a la fecha hemos pagado más de $450 millones en compensación de arroz”.

“Este gobierno ha dado la cara y el pecho por el sector arrocero y creo que lo seguiremos dando. Yo cumplí el compromiso de $80 millones y queda una deuda aproximadamente de $30 millones que de aquí a diciembre va a tener que saldar el nuevo gobierno”, sostuvo Valderrama.