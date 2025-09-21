Productores fortalecen la agricultura sostenible

La Asociación de Productores Agrosostenibles de Boca de Tucué, ubicada en el corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé, provincia de Coclé, continúa consolidando su aporte a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico local mediante prácticas agrícolas sostenibles.

La organización, conformada por 16 miembros, 12 hombres y 4 mujeres, desarrolla su labor productiva con el acompañamiento técnico del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), a través de la Agencia del MIDA en Toabré, que coordina y facilita la asistencia a los productores.

Actualmente, los asociados cultivan 20 quintales de arroz de la variedad Criollo–Llanero en una hectárea, así como 54 quintales de maíz híbrido en 0.75 hectáreas. Esta producción se destina tanto al autoconsumo como a la comercialización en el mercado local, generando ingresos y beneficios directos para las familias de la comunidad.

Con estas iniciativas, se reafirma el compromiso institucional de promover la agricultura sostenible, impulsar la innovación tecnológica y contribuir al bienestar de las comunidades rurales en Panamá.