Productores pierden miles de litros de leche a diario por los bloqueos de vías

Y.CALLES | Productores de leche en la provincia de Chiriquí y Los Santos, aseguran que se están perdiendo miles de litros de leche por día, ya que los centros de acopio no están recibiendo el producto porque no pueden procesarlo, ni enviarlo a la ciudad de Panamá a razón de los bloqueos.

Señalaron que se está botando la leche en las fincas y la que lleva días en los camiones cisternas se está botando, porque ya se dañó.

Javier González, productor de leche de la provincia de Chiriquí, dijo que “solamente en leche que se dejó de recoger está esta semana fueron 200 mil litros. A esto hay que sumarle la cantidad que está almacenada en la industria que no ha podido mandar a Panamá que son otros 290 mil litros. Estamos hablando de una cifra que está rondando el millón de litros de leche”.

Añadió que “no se puede abastecer de leche a la ciudad capital que es el principal mercado de la leche fluida, las plantas procesadoras de productos lácteos no pueden procesar la leche, hay un congestionamiento en la capacidad de almacenamiento y procesamiento de las plantas. Ya llegamos a un punto critico”.

Por su parte, Luis Martínez, productor de Los Santos, señaló que “si no podemos vender el producto, no nos pueden pagar, nosotros debemos plata a los bancos. Hay trabajadores que tendrán que ser enviados a sus casas porque no hay dinero para pagar. Los bloqueos impiden que saquemos el producto”.

La productora Fátima de la Guardia afirmó que “son litros de leche perdidos y sin procesar es una cadena de valor que se está perdiendo a nivel del productor, procesador y comercios. Se está comprometiendo la capacidad de producción de leche a futuro”.