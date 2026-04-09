Economía

Promotores proyectan vender 5,530 viviendas en 2026

Los representantes del sector inmobiliario destacaron el impacto de la actividad en la economía y la generación de empleo. Piden que cada decisión que se tome en torno a la industria sea acertada y no afecte el acceso a una vivienda

Promotores proyectan vender 5,530 viviendas en 2026
Promotores proyectan vender 5,530 viviendas en 2026
ML | Varias casas dentro de un proyecto de vivienda.
Promotores proyectan vender 5,530 viviendas en 2026
PEXELS | Una calculadora y hojas con registros de impuestos.
Amalia Quintero
09 de abril de 2026

Empresarios del sector inmobiliario y construcción se mantienen optimistas y proyectan vender 5,530 unidades de viviendas este año, alcanzando un monto de ventas de B/.634,750,574.00. Pese al escenario la proyección de crecimiento sigue siendo conservadora.

Según datos del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (CONVIVIENDA), el año pasado se vendieron 4,020 unidades, con un monto de ventas de B/.446,103,212.00, lo que representó una disminución del 30%, respecto a las propiedades vendidas en 2024.

Norberto Delgado, presidente de CONVIVIENDA, indicó que “el proceso de compra de vivienda ha venido disminuyendo desde hace un año. Sin embargo, confiamos en que pueda estabilizarse”.

Por su parte, Elisa Suárez, directora ejecutiva de la entidad, señaló que “el año pasado fue un año de construcciones a la baja. Lo que queremos hacer este 2026 es construir más y lograr un 38% en construcción”.

Suárez explicó que la mayor cantidad de soluciones de vivienda se construyeron en el rango de B/. 40,000,00 a B/. 60,000.00, que es el de mayor demanda.

Además destacó que el 81% de las ventas se ubicó en el rango de hasta B/. 120,000, segmento en el que aplica el interés preferencial.

En ese sentido, Suárez hizo un llamado a las autoridades: “Urge el apoyo de quienes nos gobiernan y de los bancos. De nada sirve la ley de interés preferencial si no hay interés de prestar por parte de las instituciones bancarias en beneficio de los panameños”.

En cuanto al inventario de viviendas, se informó que al cierre de 2025 las provincias que más tenían eran: Panamá, Panamá Oeste y Coclé.

Para este año, CONVIVIENDA proyecta la venta de 4,283 casas y 1,247 apartamentos en la zona metropolitana, como parte de sus expectativas de recuperación y dinamización del sector.

Arraiján, el distrito que lidera las ventas de viviendas

ml | El Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (CONVIVIENDA) informó que, de acuerdo con estadísticas municipales, el distrito de Arraiján fue el que registró el mayor crecimiento en 2025. Según los datos, las ventas de viviendas pasaron de 1,200 unidades en 2024 a 1,236 en 2025, lo que representa un incremento del 3%. reflejando una recuperación gradual en la actividad del sector.

Pago del Itbi podría afectar la compra de casas

ml | eL Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (CONVIVIENDA), manifestó su preocupación por el pago del 2% del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (Itbi) que antes era exonerado a los promotores de vivienda. Elisa Suárez, directora de la entidad, indicó que “este impuesto podría dificultar la compra de viviendas, ya que solo podría aplicar para una casa quienes tienen un salario superior a B/.1,500, por lo que le pedimos al Gobierno que resuelva esta situación”

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