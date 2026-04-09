Promotores proyectan vender 5,530 viviendas en 2026

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> eL Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (CONVIVIENDA), manifestó su preocupación por el pago del 2% del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (Itbi) que antes era exonerado a los promotores de vivienda. Elisa Suárez, directora de la entidad, indicó que 'este impuesto podría dificultar la compra de viviendas, ya que solo podría aplicar para una casa quienes tienen un salario superior a B/.1,500, por lo que le pedimos al Gobierno que resuelva esta situación'