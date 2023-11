$!Proveedores de mina en incertidumbre

M.DESEDAS | Proveedores de servicios al proyecto Cobre Panamá mostraron su preocupación ante el fallo del contrato minero.

Explicaron que actualmente las pérdidas de los negocios son enormes y que ya los bancos le han limitado el acceso al crédito para nuevos proyectos y afirmaron que temen afectaciones más perjudiciales en el futuro.

Samuel Valdés, director de la firma consultora Biodiversity Consultant Group_BCG, y vocero de los más de 2,500 proveedores de Minera Panamá dijo que “todo el mundo tiene deuda. Nos han dicho no va haber crédito para nuevos proyectos. Estamos perdiendo liquidez, nos estamos desangrando. Nos sentimos estrangulados. Tenemos otros clientes pero ninguno es tan grande como Cobre Panamá, la huella económica del proyecto es importante y no será fácil de reemplazar. Lo inmediato es despido de personal (si cierra la mina)”.

Así, José Muñoz, otro proveedor de la mina afirmó que “son 40 mil familias que dejarían de percibir un ingreso permanente. Tendremos mucho desempleo en el país, no creo que estemos preparados para un cese de operaciones First Quantum porque en nuestro país en este momento no existen esas plazas de empleo para cubrirlas”.

Por su parte, la proveedora Mercedes de Montenegro admitió que “en mi empresa la mina representa el 40% de los ingresos, con esto quiere decir, que me toca recortar gente, los equipos que tengo allí están valorizados alrededor de 3 millones de dólares”.