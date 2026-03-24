Proyectan aumento en costo de pasajes aéreos

ML | El especialista petrolero, Wolfram González, señaló que el incremento en los combustibles ya está generando un fuerte impacto en el sector aéreo reflejado principalmente en el aumento del costo de los pasajes.

González explicó que “los pasajes de avión han registrado un alza considerable debido al aumento en el combustible de aviación y en el diésel. Estamos hablando de un incremento cercano al 30%”.

Además, el experto alertó que “esta tendencia podría intensificarse en otros sectores de la economía. Lo que impactaría directamente los costos de transporte y producción”. En ese sentido, indicó que “el encarecimiento afectará los bienes importados y exportados”.

Asimismo, comentó que “será clave observar lo que ocurra en la próxima semana, ya que en función de ese comportamiento mundial, se podrá determinar con mayor claridad el nivel de impacto que enfrentará algunos sectores”. En esa línea, subrayó que “la evolución de los precios internacionales del combustible será determinante para anticipar posibles ajustes en tarifas y costos a corto plazo”.