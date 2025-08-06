$!Regulan la venta ambulante en Arraiján: Multas de hasta $500 y nuevas tarifas

Quienes ejerzan la venta ambulante en el distrito de Arraiján deberán registrarse, pagar impuestos y cumplir estrictas regulaciones, según la Resolución Alcaldicia N° 38 del 7 de marzo de 2025, publicada en Gaceta Oficial este martes 5 de agosto.

La normativa, firmada por la alcaldesa Stefany Peñalba, advierte que los vendedores ambulantes que incumplan las disposiciones serán sancionados con multas de hasta quinientos balboas (B/.500.00), además de la inhabilitación para ejercer el comercio informal o abrir nuevos negocios en el distrito.

El documento establece textualmente: “SEXTO: Sancionar a las personas que incumplan con las prohibiciones señaladas anteriormente con las siguientes sanciones: Inhabilitación para el ejercicio del comercio en cualquier categoría dentro del distrito de Arraiján, por término indefinido; multa de QUINIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.500.00); inhabilitación para aforar nuevos negocios en el distrito de Arraiján.”

Adicionalmente, la resolución regula los pagos mensuales para ejercer esta actividad, que varían según la zona: $30.00 en áreas turísticas o de alta concurrencia, $20.00 en zonas urbanas y residenciales y $10.00 en áreas rurales.

Para obtener el permiso de venta ambulante, los solicitantes deberán cumplir con una serie de requisitos, entre ellos: ser mayor de edad, residir en Arraiján, presentar paz y salvo municipal, croquis del área de venta, fotografías del puesto o vehículo utilizado, y carnet de manipulación de alimentos en caso de ofrecer productos alimenticios.