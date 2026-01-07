Restringen uso de fondos públicos para el Desfile de las Mil Polleras

Este miércoles, 7 de enero, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró que queda restringido el uso de fondos públicos para la participación de entidades y delegaciones oficiales en el Desfile de las Mil Polleras, como parte de su política de austeridad y control del gasto.

“Se restringe toda asignación, uso y desembolso de recursos y fondos públicos destinados a la participación de delegaciones oficiales y entidades públicas del Estado”, indicaron en un comunicado.

Detallaron que “la medida aplica a autoridades y funcionarios de los distintos órganos del Estado, incluyendo instituciones descentralizadas, autónomas, empresas públicas e intermediarios financieros, como parte del compromiso del Gobierno con la austeridad y el uso eficiente de los recursos públicos”.

La medida, respaldada por la Circular MEF-2025-81562 y la Contraloría General, exceptúa únicamente a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), según la Ley 116 de 2013.