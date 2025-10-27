Retrocede precio del petróleo, cauteloso frente a sanciones contra Rusia

Los precios del petróleo retrocedieron el lunes, a la espera de conocerse el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos la semana pasada a grupos petroleros rusos.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en diciembre, cayó un 0,49% a 65,62 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes, perdió un 0,31% a 61,31 dólares.

Washington anunció el pasado miércoles sanciones contra dos gigantes del sector de los hidrocarburos rusos, Rosneft y Lukoil, con el objetivo de recortar los ingresos financieros de Rusia y llevarla a la mesa de negociaciones para un alto el fuego en Ucrania.

El texto publicado por el Tesoro estadounidense prevé, entre otras medidas, “sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras” que participen en transacciones con las entidades sancionadas, incluidas India o China.

El barril de Brent ha subido casi un 7% desde los anuncios de la Casa Blanca.

“Un aumento más pronunciado (del Brent, nota del editor), por encima de los 70 dólares, es poco probable mientras no se establezca claramente el impacto concreto de las sanciones”, estima Gregory Brew, de Eurasia Group.

“Los efectos de estas medidas dependerán del grado de firmeza (...) de Estados Unidos” mientras que “las empresas rusas han estado eludiendo las sanciones occidentales durante años”, señala el analista.

Una distensión comercial entre los dos mayores consumidores de petróleo es considerada positiva para la demanda y, por lo tanto, podría apoyar los precios del crudo.